МИД заявил, что отношения России и США могут быть разорваны в любой момент

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Почему российско-американские контакты могут прекратиться?

Отношения между Россией и Соединенными Штатами настолько истончились, что рискуют быть разорванными в любой момент. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ по случаю 90-летней годовщины восстановления дипломатических контактов двух стран.

«По вине Вашингтона, взявшего на вооружение оголтелую русофобию, они предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент. Это не выбор России», — указывается в пресс-релизе.

В МИД подчеркнули, что США безответственно раскручивают маховик эскалации, включая задачу нанести РФ стратегическое поражение. В результате же эти действия Вашингтона могут привести к катастрофическим последствиям.

Первопричиной глубокого кризиса в российско-американских отношениях является базовое мировоззрение элиты США, взявшей бразды правления в 1990-е и 2000-е годы. Указывается, что они также не могут адекватно оценить процессы в России, происходящие после 1991 года. Нынешняя американская элита демонстрирует бесперспективную и абсурдную цель «сменить режим и организацию внутрироссийской смуты», вкладывая это много денег.

В Сан-Франциско с 11 по 17 ноября проходит торгово-экономический форум АТЭС. Российскую сторону на саммите представляет Алексей Оверчук — вице-премьер РФ. Соответствующий указ за подписью Владимира Путина появился на сайте правовой информации 13 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США не планируют проводить встречу с РФ в рамках АТЭС.