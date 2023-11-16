Риттер: США пытаются переложить на Украину вину за теракт на «Северных потоках»

Фото: www.globallookpress.com / Serg Glovny

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Кто на самом деле виноват в подрыве? Экс-разведчик напомнил об угрозе ответственного за теракт.

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов хотят переложить на Украину вину за теракт на «Северных потоках». Такое заявление сделал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер на YouTube-канале Judging Freedom.

«Они предложили глупую версию о том, что это сделали украинцы. Абсурд! Нет никаких доказательств в пользу этого», — сказал он.

Риттер добавил, что заявление о причастности полковника ВСУ Романа Червинского ничего не доказывает. Экс-разведчик уверен: спланировал теракт именно президент Штатов Джо Байден, который однажды пригрозил уничтожить трубопровод, «если русские танки и военные войдут на территорию Украины».

Но зачем это нужно Соединенным Штатам? Дело в том, что теракт на «Северных потоках» обрек европейские страны на холодную зиму. Именно поэтому, уверен Риттер, ЦРУ отчаянно стараются переложить вину на Украину.

Теракт на газопроводе «Северный поток»

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября прошлого года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

На днях сообщалось, что, вероятно, взрывами на газопроводах курировал экс-командир одной из частей сил спецопераций ВСУ полковник Роман Червинский. Соответствующую версию выдвинула газета The Washington Post. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это сообщение, зявил, что лидер Украины Владимир Зеленский мог не знать о причастности своих подчиненных к подрыву «Северных потоков», и это вызывает опасения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, для чего США хотят обвинить Украину в теракте на «Северных потоках».