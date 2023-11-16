Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

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Актриса замужем уже 16 лет, но нечасто балует поклонников подробностями личной жизни.

Звезда детективного сериала «Ищейка» Анна Банщикова боится показывать мужа в социальных сетях и не хочет делиться подробностями личной жизни. В интервью Леди Mail.ru актриса объяснила свою позицию.

«Муж мой слишком красив, чтобы часто его постить, — боюсь, кто-то из моих подписчиц влюбится», — сказала Банщикова.

Более того, она никогда не любила выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение. По мнению актрисы, таким способом сделать себе карьеру могут многие, но только не она.

Анна Банщикова была замужем дважды. Впервые она стала женой одного из основателей группы «Секрет» Максима Леонидова. Но спустя пять лет супруги развелись. Причиной, по словам актрисы, было недовольство мужа ее работой и частыми отъездами.

Сейчас она в браке за американским адвокатом Всеволодом Шахановым уже 16 лет. По словам актрисы, с самого начала знакомства Шаханов не скрывал свой семейный статус и наличие дочери. Но вскоре принял решение развестись, переехал к Банщиковой в Москву, и они поженились. В том же году у супругов родился сын Михаил, через два года еще один сын Александр. А в 2017-м актриса подарила Шаханову дочку Марию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Банщикова пожаловалась на тяжелую роль музы.