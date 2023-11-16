День Забайкалья: на выставке «Россия» рассказали о достижениях края

На выставке «Россия» рассказали о достижениях Забайкалья

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Гости могли примерить образ забайкальца с помощью нейросети.

День Забайкальского края открыли на выставке « Россия». Регион презентовал главные достижения и поделился опытом сохранения традиций и культуры.

Гости могли примерить образ забайкальца с помощью нейросети. Посетителям доступен костюм Чингисхана, декабриста, традиционные эвенкийские и бурятские национальные наряды, облачение буддийского монаха из Агинского дацана. Поближе познакомиться с природой региона предлагают с помощью интерактивной экскурсии на велосипедах по самым красивым местам.