Разговоры о высоком: в Петербурге открылся девятый культурный форум

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Уже прибыли делегации из Китая, Великобритании, Италии, Испании и еще нескольких десятков стран.

В Петербурге сегодня стартует девятый Международный культурный форум. Уже прибыли делегации из Китая, Великобритании, Италии, Испании и еще нескольких десятков стран.

Днем будут обсуждать кино и музыку, а вечером ходить в музеи и театры. А вот китайские артисты уже вышли в город, корреспондент «Известий» Дмитрий Будков в Михайловском дворце увидел, как проходит культурный обмен.

Знакомство с Петербургом для музыкантов китайского оркестра Национального театра оперы и балета начинается с Московского вокзала. Даже обвешанные багажом они улыбаются, приветливо машут руками и успевают фотографировать все вокруг.

Не тратя много времени на отдых, через несколько часов они уже собрались на экскурсию. Обязательный пункт в путешествии гостей из Поднебесной — Михайловский замок.

Знакомство с жемчужиной петербургской архитектуры начинается с уменьшенной копии резиденции — так понятен императорский размах. Потом неспешно гуляют по парадным залам и замирают перед картинами и скульптурами.

Они внимательно слушают историю жизни Павла l и много, очень много снимают. Как только участники китайской делегации заходят в очередной зал, сразу начинают все фотографировать.

Вот один человек фотографирует другого, как он делает селфи. Побывать в инженерном замке и не сделать фотографию невозможно.

Но без вопросов никуда, тем более, когда ты впервые в культурной столице России. Лю Хайцзин давно мечтала посетить Петербург.

В оркестре играет на национальном инструменте эрху. Со школы интересуется русской культурой: музыкой, архитектурой, живописью, литературой.

Любимый писатель — Лев Толстой. Уверена, что его произведения перекликаются с изречениями китайских мудрецов.

«Пушкин, Толстой очень часто в своих произведениях обращались к взаимоотношениями людей, к общечеловеческим ценностям. С точки зрения древней китайской культуры, например, Конфуций или Лаодзы, они тоже обращались к таким нравственным вопросам. Это пересечение двух культур», — говорит она.

И для пересечения культур нет никаких барьеров — тем более языковых. В Петербурге множество переводчиков китайского языка и знатоков русской культуры.

«Мне кажется, мы понимали друг друга на каком-то невербальном уровне. Мне кажется, что деятели искусства очень хорошо друг друга чувствуют. <…> Интересовались русской культурой, историей. Спрашивали какую музыку слушал император, был ли театр в замке», — делится экскурсовод Никита Буглак.

В Петербург оркестр привез народную музыку — это их миссия государственной важности, знакомить мир с музыкальным наследием Китая. Со сцены буду звучать разные эпохи, провинции, народы Поднебесной — все это передаст волшебное звучание национальных инструментов.

«Мне кажется, русской публике будет очень интересно услышать наш национальный инструмент сона. Также зрители познакомятся с монгольской музыкой. Она отражает колорит монгольской природы. Когда будут вместе будут играть все инструменты, создается впечатление, что шумит ветер», — сказал директор оркестра музыкальных национальных инструментов китайского Национального театра оперы и балета Луань Дун.

Уже сегодня оркестр выйдет на сцену Александринского театра. Все билеты на концерт раскуплены, что еще раз подтверждает — культурный обмен точно состоится.