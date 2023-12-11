Какие продукты с праздничного стола спасут от похмелья после Нового года?

Врач Соломатина: для борьбы с новогодним похмельем подойдут томатный сок и кефир

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sonja Krebs; Личный архив Елены Соломатиной; 5-tv.ru

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Врач-диетолог дала несколько полезных советов.

Необходимо придерживаться ряда правил, чтобы после алкогольного застолья утром хорошо себя чувствовать. Об этом эксклюзивно с 5-tv.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Так как алкоголь обезвоживает, необходимо пить достаточное количество воды. Также необходимо хорошо закусывать на протяжении всего праздника.

«Здесь подойдут различные мясные блюда. Любо это могут быть какие-то студни, заливные или какие-то картофельные салаты, пюре. Они не дадут алкоголю всосаться сразу. Печень успеет выработать достаточное количество фермента, расщепляющего алкоголь», — отметила Соломатина

Если на утро вы чувствуете себя плохо, то необходимо восполнить недостаток влаги щелочной водой. Она скорректирует кислотно-щелочной баланс в организме. Также можно выпить томатный сок, так как он содержит достаточное количество калия. Неплохими вариантами станут кефир, ряженка или простокваша. Эти напитки содержат янтарную кислоту и являются продуктами ферментаций. Они облегчат состояние, действуя как огуречный рассол.

«В некоторых странах очень популярен хаш. Это густой суп из потрошков. Они содержат большое количество минералов и витаминов. В частности витаминов группы B, которые благоприятно влияют на нервную систему, содержат много глицина. Он улучшает работоспособность головного мозга, успокаивает, поэтому многие принимают его просто в таблетках. Конечно же, сон, прогулка на свежем воздухе — все это улучшит метаболизм и поможет организму быстрее справиться с такими неприятными симптомами», — рассказала врач.

Также необходим легкий завтрак из овсянки с высоким содержанием клетчатки. Кроме того, она неплохо восстановит силы и восполнит магний. Кашу можно дополнить бананом.

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