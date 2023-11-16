Одеяло и палка колбасы: как мошенники «разводят» интернет-покупателей брендовых вещей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christin Klose; 5-tv.ru

В интернете — десятки видеороликов разгневанных покупателей, которые заказывали себе вещи известных брендов, а получали ненужное барахло.

В разных регионах участились жалобы на нечестных продавцов с сайтов объявлений. Вот, например, житель Москвы недавно вместо брендовой вещи за несколько десятков тысяч рублей получил чуть ли не половую тряпку. Таких историй по всей стране сотни. Корреспондент «И звестий» Артем Яковенко разбирался, можно ли привлечь к ответственности продавцов барахла.

С надеждой в сердце и штрих-кодом в телефоне Владимир Псахье заходит в отделение почты России. Он здесь, чтобы забрать дорогую посылку — брендовую вещь, которую неделю назад заказал в интернете.

— То есть здесь должна быть фирменная куртка

— Да

— 100 тысяч рублей она примерно стоит?

— Да, около этого.

— Но вот это одеяло, я так понимаю, бесценно.

— Да! И на куртку не похоже.

Счастливый обладатель одеяла получил уже четыре подобных посылки. В первой была старая детская одежда. Во второй — поношенные кроссовки. Хотя изначально договаривались о премиальных вещах. Несколько профилей был завалены объявлениями о продаже люксовой одежды, которую продавец был готов отдать примерно в десять раз дешевле реальной стоимости — настоящий рай для модников. После небольшой предоплаты коммерсант стал записывать видео, как собирает посылку и приходит в отделение почты России, якобы чтобы отправить товар. Даже прислал чек, подтверждающий оплату доставки и накладную с трек-номером, чтобы можно было отследить посылку. В принципе — не соврал, вещи пришли, даже с «подарком».

«Там были просто старые потрепанные вещи, кроссовки, каких-то старые джинсы. И в кармане куртки в одной посылке находилась колбаса», — рассказывает пострадавший.

В общей сложности Псахье потратил на ширпотреб, палку колбасы и старое одеяло почти 50 тысяч рублей.

Мы попытались связаться с Юрием Беловым, который так удачно продавал старье под видом качественной одежды. Однако, номера, который тот указывал при отправлении оказались чужими. По адресу прописки тоже оказалось пусто. Но долго скрывать вряд ли получится. Владимир Псахье написал заявление в полицию.

Этот случай далеко не первый. В интернете — десятки видеороликов разгневанных покупателей, которые заказывали себе вещи известных брендов, а получали ненужное барахло.

По словам юристов, даже в случае поимки, наказать таких проходимцев будет очень сложно.

«Он будет сообщать органам предварительного расследования, что хотел отправить товар, но в связи с большим объемом заказов он перепутал, а на самом деле он мечтал и желал отправить товар, это подтверждается его намерением», — объясняет адвокат Олег Колотушкин.

Вернуть деньги и даже потребовать моральную компенсацию можно, однако для этого придется обращаться в суд. Вероятно так и поступит Владимир Псахье. Но пока что он ищет более проверенных продавцов, ведь его коллекция так и не пополнилась.