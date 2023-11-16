Бомжей увезли, демонстрантов отогнали, заборы поставили: США устроили представление для Си Цзиньпина

Фото, видео: Reuters / Kevin Lamarque; 5-tv.ru

Власти штата Калифорния годами игнорировали бездомных и наркоманов на улицах Сан-Франциско.

В одном из исторических поместий Сан-Франциско в эти минуты проходит крайне напряженный разговор. Си Цзиньпин встречается с Джо Байденом. Уже по первым кадрам и заявлениям видно — отношения Пекина и Вашингтона переживают непростые времена. Рукопожатие лидеров сложно назвать теплым, скорее формальным. Ну а Байден прямо и начал с того, что двум странам не стоит поворачиваться спиной друг к другу. И необходимы гарантии, что конкуренция США и Китая не перерастет в конфликт. Особого внимания стоит выражение лица Блинкена в тот момент, когда американский лидер читал все это по бумажке. Как будто боится, что тот скажет чего-то лишнего. Как абсурдно встречала Америка важного гостя, покажет корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

Никогда Сан-Франциско не жил так хорошо, как при председателе Си Цзиньпине — это, наверное, главная новость о стартовавшем здесь саммите АТЭС. Город, который и местные жители давно уже не называют иначе, как «помойка», преобразился.

Вот так Сан-Франциско встречал китайского председателя Си Цзиньпина: кортеж едет через центр города по дороге с полинявшей разметкой, множеством трещин и заплаток, а сотни местных китайцев приветствуют его красными флагами. Торговую войну с Китаем еще президент Трамп начал, и с тех пор им всем живется непросто. Многие рассчитывают, что переговоры что-то изменят. В местном чайна-тауне даже устроили красочное шоу по случаю визита Си Цзиньпина.

Тем временем пресса рвет и мечет по поводу действий властей штата Калифорния, которые годами игнорировали бездомных и наркоманов на улицах Сан-Франциско. И прибраться решили только к визиту высоких зарубежных гостей. И то, не столько наводят порядок, сколько отгораживают грязные районы высокими заборами.

«В преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества Сан-Франциско возводит черные баррикады вокруг специальной зоны безопасности. Как полагают некоторые, стена призвана не дать протестующим приблизиться к кортежу Си Цзиньпина, но настоящая цель — скрыть вышедшее из-под контроля убожество города», — пишет The American Spectator.

Кстати, в той же статье Сан-Франциско назван «гигантским туалетом под открытым небом». Местные жители, которых опросил телеканал Fox News, с такой оценкой согласились. Говорят, что власти всего лишь переселили уличных преступников, наркоманов и бродяг, чтобы они не попались на глаза участникам саммита АТЭС. Они уедут, и бродяги вернутся.

«Трудно увидеть в действиях властей реальную работу над проблемами. Едва ли что-то можно решить за столь короткий срок, и только чтобы впечатлить гостей города. Мы, те, кто здесь живет, ежедневно сталкиваемся с очень пугающими реалиями. Я очень зла», — поделилась жительница Сан-Франциско Андреа Сендек.

«Абсолютно, это только показуха. А те, кто будут утверждать обратное, просто не смотрят по сторонам. Те, кто видят уборку и говорят, что это здорово, — ступайте на окраину, и там вы увидите правду», — посоветовал житель Сан-Франциско Дэкс Энглерт.

Власти штата и страны недовольство жителей предпочитают не замечать. Очень хочется позитива, а потому от переговоров Байдена и Си Цзиньпина ждут хоть каких-то договоренностей. Встреча стартует уже в ближайшие часы в историческом поместье «Филоли», особняке начала двадцатого века. Там еще в 1980-е снимали сериал «Династия», а вообще это музей. Во многих путеводителях это поместье указано как одно из самых красивых в стране.