Уроженец Киева актер Игорь Ливанов высказался об Украине

Актер Ливанов: время для перемирия с Украиной пока не наступило

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Почему артист считает, что перемирие между странами сейчас невозможно?

Родившийся в Киеве заслуженный артист РФ Игорь Ливанов рассказал, что время для перемирия с Украиной еще не наступило. Такое признание актер сделал в эфире одного из федеральных каналов.

По словам знаменитости, если Россия пойдет на уступки, ее опять обманут. Ливанов отметил, что Москва всегда выполняла свои обязательства, например, касательно Минских соглашений. Однако иностранные «партнеры» этим нагло пользовались.

«Каждый раз мы сталкиваемся с одним и тем же, что нас обманывают. Если мы сейчас пойдем на соглашение — нас опять обманут. Это будет тоже сознательная пауза, чтобы опять вернуться к войне, но уже на другом уровне», — рассказал Ливанов.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Ее главными задачами глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист РСФСР Александр Михайлов нелестно высказался о президенте Украины Владимире Зеленском. По словам актера, политика ожидает «хреновый конец».