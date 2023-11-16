«Визитная карточка города»: на выставке «Россия» на ВДНХ работает стенд «Алые паруса»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Гости ВДНХ могут почувствовать себя настоящими участниками шоу.

Окунуться в атмосферу мероприятия, которое проходит в Петербурге только раз в год, можно сейчас в Москве. На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ работает уникальная мультимедийная зона, где можно почувствовать себя участником праздника выпускников «Алые паруса».

Погружение очень реалистичное. Под музыкальное сопровождение можно увидеть самые яркие моменты шоу: оказаться на набережной в центре Петербурга, когда рядом проплывает символ праздника — бриг «Россия».

«Когда на выставке нас попросили представить визитную карточку нашего города, мы не могли обойтись без того, чтобы не привезти востребованный такой вот мультимедийный проект. Чтобы такого летнего тепла, атмосферности привезти в межсезонье», — поделился председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит фотозона «Алые паруса» на ВДНХ.