«Впечатляет»: для участников СВО провели экскурсию по выставке «Россия»

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Гости выставки и представители власти высоко оценили выставку на ВДНХ.

Международную выставку-форум «Россия» посетили 16 участников специальной военной операции, которые проходят реабилитацию и лечение в госпиталях Москвы и Подмосковья. Для них 15 ноября провели экскурсию по павильонам Министерства промышленности и торговли России и госкорпорации «Росатом». Вместе с военными на экскурсии побывали заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова и депутат Государственной Думы Екатерина Стенякина.

«Сегодня здесь с нами ребята, которые проходят реабилитацию в Подмосковье. Кто-то из Челябинска, кто-то из Донецкой Народной Республики — география очень широкая. Они все говорят о том, что хотят вернуться сюда с семьями. С экспозиции они звонят домой по видео, делятся с женами и детьми. Сегодняшнее мероприятие ребята однозначно воспринимают как поддержку и внимание в их адрес», — отметила Дарья Лантратова.

Екатерина Стенякина рассказала, что идея такой продуктивной реабилитации пришла ей в голову во время ее регулярной работы медсестрой в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко.

«Я общалась с ранеными ребятами в отделении нейрохирургии: абсолютное большинство из них первый раз в жизни в Москве. Но для них столица — это больничная палата. Тогда и пришла идея вывозить ребят из госпиталя на обзорные экскурсии по Москве и показывать им лучшие музеи. Спасибо Министерству обороны, которое нам это разрешило. Мы нашли транспорт, спонсоров, экскурсоводов. И теперь каждую неделю бойцы из девяти госпиталей Москвы и Подмосковья вместе с нами ездят на эти экскурсии», — сказала она.

Депутат подчеркнула, что открытие выставки на ВДНХ стало настоящим событием в культурной и общественной жизни всей страны, и ее нельзя было обойти стороной.

«Открывшаяся невероятная Выставка Россия навела нас на мысль показать ее ребятам. Сегодня 16 бойцов, которые проходят сложную реабилитацию, многие на протезах, здесь, и осматривают павильоны. Нам очень хотелось показать им как развивается наша страна, мы специально выбрали именно экспозиции Министерства промышленности и Павильон „Атом“, чтобы они увидели, какие прекрасные перспективы есть как у страны, так и у них самих. Чтобы ребята могли увидеть какое прекрасное будущее у их детей», — отметила Стенякина.

Заместитель генерального директора АНО «Дирекция Выставки Достижений „Россия“» Анастасия Звягина подчеркнула, что организаторы готовы проводить экскурсии для участников СВО на регулярной основе.

«Это первая организованная экскурсия для участников СВО. Но отнюдь не последняя — они теперь станут регулярными. И дирекция сделает все возможное, чтобы экскурсии были комфортными, чтобы все получили позитивные эмоции и узнали о нашей стране много нового. Чтобы гордились страной — ее достижениями, возможностями. Может кто-то найдет для себя что-то полезное, возможно, они поймут, где смогут реализоваться в мирной жизни», — отметила Анастасия Звягина.

Участник СВО Евгений с позывным «Скиф», в свою очередь, отметил важность посещения Выставки молодым поколением.

«Выставка впечатляет. Нужно отдать должное организаторам. Такие выставки очень нужно делать для просвещения молодого поколения. Я вот честно скажу — при возможности с удовольствием сюда привез бы своих детей. Чтобы показать всю эту красоту выставки, реалистичность и технологичность экспозиций, достижения наших ученых. Это настоящие герои нашей страны, которые продвигают Россию вперед. Тут в очередной раз понимаешь, что Россия — великая страна. Она самая лучшая, справедливая и миролюбивая, а вовсе не такая, как нас преподносят разные западные СМИ», — поделился Евгений.

Военные также осмотрели стенды родных регионов в Павильоне № 75, а по завершению экскурсии дирекция Выставки подарила им фирменную сувенирную продукцию.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года.