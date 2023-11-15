Актер Певел Деревянко оказался в центре крупного финансового скандала

Адвокат Розенблат: актер Деревянко не мошенник, он сам стал жертвой обмана

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Совместный бизнес Деревянко и его друга привел к конфликту и многомиллионным убыткам. Актер уверен, что его обманули.

Адвокат актера Павла Деревянко Евгений Розенблат прокомментировал 5-tv.ru ситуацию по делк с участием его подопечного.

«Деревянко никого не обманывал»

«Павел Деревянко никого не обманывал, его самого обманули Николенко и Мулузян. По факту противоправных действий в отношении Деревянко П. Ю. им было подано заявление в правоохранительные органы. В настоящее время возбуждено уголовное дело, в рамках которого Павел признан потерпевшим. Предварительное следствие не окончено», — заявил правозащитник звезды российского кино.

По его словам, вся остальная информация, которая распространяется в СМИ, не соответствует действительности. Поданные гражданские иски основаны противоправным поведением истцов.

По заседанию суда, которое состоялось сегодня, 15 ноября, а именно по иску Якушкиной о взыскании с Деревянко денежных средств адвокат сообщил, что сумма исковых требований в настоящее время составляет 250 тысяч долларов.

Истребуемые денежные средства, как утверждает Розенблат, его подопечный не получал. Отмечается, что истец не могла в дату, указанную в расписке, передать спорные наличные денежные средства ответчику.

«Суд удовлетворил ходатайства ответчика об истребовании информации, а именно, у пограничного органа о пересечении истцом государственной границы; у налогового органа — копии налоговых деклараций; информацию о наличии денежных средств на банковских счетах. Кроме того, суд с учетом ходатайства представителя ответчика предложил истцу представить доказательства в обоснование происхождения спорных денежных средств», — рассказал адвокат.

Простыми словами, Деревянко физически не могу получить средства при встрече, так как находился в указанные истцом даты за границе. Более того, защита актера надеется увидеть какие-то документы, подтверждающие факт передачи денег.

Согласно данным СМИ, в полицию на актера заявил житель Москвы, который лишился денег на криптобизнесе Деревянко. С конца сентября 2022 года заявитель вложил миллион рублей в компанию, владельцами которой являлись Деревянко и его партнер Григорий Мулузян. Были заключены три договора займа, но, более чем год спустя, никакой прибыли бизнесмен не дождался.

Криптобизнес Деревянко

Как ранее сообщалось в программе Пятого канала «Светская хроника», в общей сложности Деревянко в бизнес с товарищем инвестировал 145 миллионов рублей за два года. Вложенная сумма окупилась полностью.

Актер также привлек коллегу в новое финансовое дело коллегу по цеху Артема Ткаченко. Он в свою очередь вложил семь биткоинов. И результат его очень порадовал, сумма на его криптовалютном счете повысилась в разы.

Григорий, в свою очередь, подключил своего давнего друга Сергея Николаенко. Тот занял предпринимателям крупную сумму на особых условиях. 50% прибыли должны были достаться ему. А оставшуюся половину должны были разделить между собой Деревянко и Мулузян.

Все шло хорошо до обвала на финансовой бирже, все средства сгорели. А долг никуда не исчез.

Как объяснил Мулузян, они с Деревянко должны были вместе выплачивать займ, так как договор подписывали вдвоем. Но артист сказал, что его обманули, и отказался возвращать деньги.

Теперь актер пытается доказать свою правду с помощью адвокатов. Его поддерживает Артем Ткаченко, который требует от Мулузяна вернуть ему депозит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Деревянко застали врасплох вопросом про уголовное прошлое.