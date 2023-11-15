Маршрут построен: где пройдет ралли «Шелковый путь»
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В Москве представили маршрут международного ралли «Шелковый путь»
Фото, видео: Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru
Крупнейшая гонка Евразии состоится в середине лета с 5 по 15 июля.
В Москве представили маршрут международного ралли «Шелковый путь». Судя по всему, и участников, и болельщиков ждет немало сюрпризов.
Крупнейшая гонка Евразии состоится в середине лета с 5 по 15 июля. В этом году она отметит свое 15-летие.
В честь этого события приготовили особый маршрут. Он пройдет по трассам России, Монголии и Китая.
Спортсменов ждут пейзажи Алтая, пустыня Гоби с ее дюнами и песками. Часть пути пройдет по тайге и районам вечной мерзлоты, а завершится гонка в Китае.
Ранее 5-tv.ru писал, как прошел седьмой этап ралли «Шелковый путь».