Теневая сторона: Вячеслав Макаров хотел бы сыграть отрицательного персонажа

Фото, видео: © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

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Артист начал пробовать себя в актерском направлении.

Вячеслав Макаров хотел бы сыграть отрицательного персонажа. Об этом певец и телеведущий эксклюзивно рассказал автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светлане Шевченко.

Вячеслав Макаров начал делать первые шаги в большом кино. Артист снялся в эпизодической роли в фильме режиссера Марюса Вайсберга «Конец Славы». По словам певца и телеведущего, изнутри киноиндустрия отличается от телевизионного процесса.

«Киношная история более долгая, более муторная, гораздо больше дублей, чем это делается на телевидении. Поэтому для меня было некое непонимание, почему нельзя все сразу снять. <…> И ты по сути, получается, один свой монолог играешь по десять-двенадцать раз. И тебе нужно быть максимально в этом убедительным и сыграть так же, как ты сыграл в прошлый раз, либо лучше», — рассказывает о закулисье Вячеслав Макаров.

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Тем не менее, эти издержки профессии не смущают певца и телеведущего, и он планирует дальше развиваться в актерской среде. Макаров принял участие в съемках сериала «Я не стар», где сыграл стендапера. По словам артиста, его больше притягивают не комедии, а глубокие философские фильмы.

«Я бы даже и злодея какого-нибудь сыграл, почему бы и нет? Мне кажется, у меня и внешность соответствующая. <…> И внутренняя часть во мне темная все-таки тоже существует, эту грань все-таки можно раскопать внутри и вывести ее наружу», — отмечает Вячеслав Макаров.

Творческий путь артиста начался с КВН, где он был участником команды-чемпиона Высшей лиги КВН «Сборная Камызякского края». На достигнутом Вячеслав Макаров не остановился, продолжив активно пробовать себя в других направлениях. Более трех лет он является ведущим популярного проекта «Маска», а также многих других шоу и различных премий. К тому же артист активно развивается в музыкальной среде. Треки «Посмотри мне в глаза», «Разбуди меня», «Знак Водолея» и «Твоя история» твердо закрепились на музыкальных площадках и в плейлистах его поклонников.

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