Смертельная поездка: кто из российских знаменитостей погиб в ДТП

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Жизнь четверых российских знаменитостей оборвалась в жутких авариях.

Кто из знаменитостей умер в результате ДТП? Портал 7Дней.ru вспомнил тех, чья жизнь оборвалась при трагических обстоятельствах.

Как умерла актриса Марина Голуб

Марина Голуб. Фото: Кадр из к/ф «Часы Калиостро», реж. Михаил Крупин, 2013 г.

Актриса Марина Голуб попала в смертельное ДТП осенью 2012 года. Трагедия произошла на юге Москвы. Знаменитость возвращалась из театра домой на такси. На высокой скорости в машину, в которой ехала звезда кино, влетела иномарка, проехав на перекрестке на красный свет. Голуб с водителем погибли на месте происшествия.

Как умер певец Леня Нерушенко

Леня Нерушенко. Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

Экс-солист группы «Динамит» был ярым мотоциклистом и не мог жить без скорости. В одну из поездок по Садовому кольцу в 2005 году артист не увидел знак «Осторожно, ремонтные работы». Он предпринял попытки маневрировать, но не справился с управлением и столкнулся с грузовой машиной. Так оборвалась жизнь 27-летнего музыканта.

Как умер рэпер Ратмир Шишков

Ратмир Шишков. Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

Члена группы «Банда» и участника «Фабрики звезд» не стало в очень молодом возрасте. Он скончался в результате страшной аварии в Москве. Авто, в котором ехал артист, столкнулось с другой машиной. Все, кто был в злополучной иномарке, умерли. Позже удалось установить, что виновником ДТП стал водитель автомобиля, в котором находился Шишков, он выехал на красный свет.

Как умер артист Михаил Евдокимов

Михаил Евдокимов. Фото: www.globallookpress.com / Yurii Zheludev

Заслуженный артист России Михаил Евдокимов погиб в ДТП под Барнаулом в 2005-м на 48-м году жизни. Вместе с ним ехали еще жена и охранник. Машина влетела в дерево из-за превышения скорости. В аварии выжила только жена актера.

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