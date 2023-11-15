Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2024–2026 годы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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«За» проголосовали 328 депутатов, «против» — 78, а воздержался лишь один.

Госдума во втором чтении приняла проект федерального бюджета на 2024–2026 годы с некоторыми поправками. Документ был опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Отмечается, что к состоявшемуся сегодня чтению было инициировано 920 поправок. Принято из них — 768. Остальные были отклонены их авторами или не нашли поддержки. Изменениями было перераспределено более шести триллионов рублей.

В проекте указано, что доходы бюджета за указанный период составят 102,668 триллиона рублей, а расходы — 106, 629 триллиона рублей. Ожидается, что дефицит не превысит 1% ВВП. По предварительным оценкам, в 2024 году показатель составит 0,9%, в 2025-м — 0,4%, а в 2026-м — 0,8%.

Согласно проекту бюджета, на развитие пенсионной сферы в 2024–2026 годах будет потрачено 10,73 триллиона рублей. В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за этот период поступит порядка 486,6 миллиарда рублей в 2024 году, 504,3 миллиарда в 2025-м и 526,27 миллиарда в 2026-м.

Третье и окончательно чтение нижней палаты состоится 17 ноября.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России увеличат пенсии неработающим пенсионерам и военным.