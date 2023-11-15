Шутка убила: реально ли потерять сознание от хохота

Фото, видео: www.globallookpress.com; Личный архив Льва Авербаха; 5-tv.ru

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Что ожидает особенно рьяных весельчаков?

По интернету гуляет слух, что от очень сильного смеха человек может потерять сознание. 5-tv.ru узнал у врача-терапевта Льва Авербаха, реально ли это.

Эксперт рассказал, что смех эмоционально влияет на организм так же, как и слезы. Это одна из двух крайностей, однако здоровый смех поднимает настроение и хорошо действует на окружающих.

Существует, правда, и истерический вид — это не очень частое явление, которое возникает у людей по сугубо индивидуальным причинам, например, из-за сильного горя. Из-за того, что организм реагирует на внутренний или внешний раздражитель, человек не может остановиться — так и возникает истерика.

Такой истерический смех может привести к предобморочному состоянию из-за гипероксии (переизбытка кислорода). Частые и продолжительные вдохи перенасыщают мозг кислородом, из-за чего возникают головокружение, предобморочные состояния и в крайне редких случаях — обморок.

В целом, смех практически безвреден для человека, и даже полезен. Во время него вырабатываются дофамин и другие гормоны, которые заряжают организм позитивом — он способствует хорошему настроению и настраивает мозг на позитивное и правильное мышление.

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