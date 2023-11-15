В Россию экстрадировали лидера «азербайджанской мафии», избивавшей петербуржцев

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann; Telegram / Генпрокуратура России / genprocrf; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Здесь продолжится разбирательство по делу 19-летнего Турала Мамедова.

Азербайджан по требованию российской стороны экстрадировал главу «азербайджанской мафии», члены которой избивали жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Азербайджанской Республики экстрадировали Турала Мамедова для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

В отношении Мамедова возбуждено уголовные дела за хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц, а также за действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды группы лиц по признакам национальности, совершенные публично.

Впервые полиция обратила внимание на действия группировки Мамедова из треш-блогеров 15 октября. Участники банды прославились благодаря своим роликам в соцсетях, в которых они нападали на жителей Петербурга и избивали их. Официально в деле фигурирует десять участников группировки: пока некоторые из них отдуваются за последствия своих поступков, Мамедов бежал и был объявлен в международный розыск. Однако в результате его объявили персоной нон-грата, а позже задержали на его родине. 5-tv.ru рассказывал об этой истории и что теперь грозит Мамедову.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция установила личности всех членов «азербайджанской мафии» в Петербурге.