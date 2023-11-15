Появились кадры с судебного процесса над Дарьей Треповой*

Фото, видео: Ковалев Петр / ТАСС; 5-tv.ru

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Это слушание по преступлению, в результате которого погиб Владлен Татарский.

В Первом западном окружном военном суде началось заседание в отношении Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в кафе в Санкт-Петербурге. Корреспондент «Известий» Максим Облендер показал видео из зала.

На заседании присутствуют не только журналисты, но и те, кто пострадал в результате теракта и их родственники. Кроме того, на процессе присутствует обвиняемый в укрывательстве Треповой Дмитрий Касинцев.

Спустя несколько минут после начала представителей прессы удалили с заседания, дальнейший процесс будет проходить в закрытом режиме.

Теракт в петербургском кафе был совершен 2 апреля. Трепова прибыла в заведение, где проходил творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина), и вручила ему начиненную взрывчаткой статуэтку. В результате ее детонации военкор скончался, еще 52 человека пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трепова не прошла тест на полиграфе. Фигурантка уверяла следствие, что изначально и до последнего момента не знала о взрывчатке в статуэтке. Однако ее удалось вывести на чистую воду.

* — внесена в список террористов и экстремистов в РФ