День Digital состоялся на Неделе российской рекламы

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Спикеры обсудили практическую ценность цифровых продуктов с учетом интересов брендов, агентств, регуляторов, технологических площадок и пользователей.

В Москве в рамках Недели российской рекламы состоялся день Digital, посвященный интерактивной рекламе.

Спикеры обсудили практическую ценность цифровых продуктов с учетом интересов брендов, агентств, регуляторов, технологических площадок и пользователей. Также участники сессии уделили внимание инновационным инструментам, запуску новых площадок, использованию нейросетей, продвижению на маркетплейсах и закону о маркировке рекламы.

В открывающем блоке модератор сессии, президент Ассоциации развития интерактивной рекламы Борис Омельницкий провел обзор отечественной индустрии интернет-рекламы, оценил объем рынка и обозначил тренды, влияющие на отрасль. Неделя российской рекламы стартовала 13 ноября.