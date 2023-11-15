Интересные факты о породе кане-корсо

Фото: 5-tv.ru

Считается, что это одна из самых древних пород собак. Где и когда она появилась?

«Это итальянские древнеримские доги. Это охранная порода собак, раньше они охраняли быков, также с ними ходили на охоту, и также они участвовали в войнах», — поясняет кинолог Павел Кокарев.

Когда именно была выведена эта порода, доподлинно неизвестно. Однако упоминания о похожих питомцах относятся к временам Римской империи. Сегодня кане-корсо пользуются популярностью во всем мире. Но, по словам кинолога, такие собаки не просты в воспитании.

Фото: 5-tv.ru

«Они недоверчивы к посторонним людям. Начнется послушание у собаки в тот момент, когда собака хотя бы начнет доверять одному человеку. Необходимо еще вызвать доверие, добиться ее уважения», — делится мнением эксперт.

Так что будьте готовы к долгой работе и регулярным занятиям с кинологом, если вы хотите завести собаку породы кане-корсо.