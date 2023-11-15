Российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Павлограда

Фото: © РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

В Минобороны РФ рассказали об успехах ВС РФ за минувшие сутки.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский истребитель МиГ-29 в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

В оборотном ведомстве уточнили, что вражеское воздушное судно было сбито в районе города Павлоград. Также отмечается, что российские ПВО за минувшие сутки перехвалили семь реактивных снарядов западной системы залпового огня HIMARS, стоящей на вооружении украинских нацистов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что артиллеристы ВС РФ выбили ВСУ из опорного пункта на краснолиманском направлении.