«Это пытка»: почему Вячеславу Макарову некомфортно в шоу-бизнесе

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В повседневной жизни артист любит спокойствие и умиротворенность.

Вячеслав Макаров не любит ходить на светские мероприятия. Как разграничивать шоу-бизнес и обычную жизнь, певец и телеведущий эксклюзивно рассказал автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

По словам Макарова, если на сцене он экстраверт, который, не стесняясь своих эмоций, отдает всю свою энергию поклонникам, то в жизни он, наоборот, замкнутый человек, любящий спокойствие и умиротворенность.

«Я не могу ходить на все эти вечеринки, красные дорожки, для меня это пытка. Мне прямо тяжело туда ходить, потому что нужно опять что-то рассказывать, что-то делать, изображать из себя селебу какую-то. Я рос изначально в других условиях, мне комфортно более затворническое существование. Я четко в своей голове разделяю сценическое и несценическое, где я могу побыть просто человеком», — признался артист.

С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе

Сейчас Макарова устраивает его уровень популярности, при котором он может спокойно прогуляться или сходить в кафе, не фотографируясь со своими поклонниками и не оставляя им автографы на каждом шагу.

«Если я приеду в какой-то более маленький город, где, допустим, я более известен, я могу спокойно надеть кепку, очки, и я неузнаваем за счет бороды и так далее. У меня такая универсальная внешность, и мне очень кайфово от этого», — поделился певец и телеведущий.

Творческий путь Вячеслава Макарова начался с КВН, где он был участником команды-чемпиона Высшей лиги КВН «Сборная Камызякского края». На достигнутом артист не остановился, продолжив активно пробовать себя в других направлениях. Более трех лет он является ведущим популярного проекта «Маска», а также многих других шоу и различных премий. К тому же Вячеслав Макаров активно развивается в музыкальной среде. Треки «Посмотри мне в глаза», «Разбуди меня», «Знак Водолея» и «Твоя история» твердо закрепились на музыкальных площадках и в плейлистах его поклонников.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Вячеслав Макаров готов к эротическим съемкам.