Байден заявил о проблемах у Китая на фоне «американского лидерства в мире»

CNN: Байден перед встречей с Си Цзиньпином заявил о серьезных проблемах у КНР

Фото: www.globallookpress.com / Li Xueren

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Что ответили в Пекине на такие резкие слова президента США?

У Китая есть реальные проблемы, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден накануне встречи с председателем КНР Си Цзиньпином спонсорам. Слова американского лидера приводит телеканал CNN.

«Председатель Си — еще один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире. <…> У них реальные проблемы, друзья», — сказал он.

Предполагается, что Байден имел в виду ситуацию в экономике Китая, а в частности, рост безработицы среди молодежи и кризис в сфере недвижимости, который испугал инвесторов.

Этот материал прокомментировала представитель МИД Китая Мао Нин. По ее словам, не существует страны, у которой не было бы проблем. Мао Нин добавила, что у КНР есть руководство Компартии путь социализма со спецификой этой страны, имеет место и всеобщее единство.

«Мы уверены, что добьемся лучшего развития и обретем более радужные перспективы», — подчеркнула она.

Мао Нин также выразила надежду, что у Штатов тоже получиться решить собственные проблемы и дать лучшую жизнь населению страны.

Сегодня, 15 ноября, Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско впервые за шесть лет для участия в саммите АТЭС и переговоров с Байденом. Встреча с американским президентом является основным пунктом программы визита китайского лидера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден собирается провести жесткий разговор с Си Цзиньпином о России и Иране.