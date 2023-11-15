В РФ прибыла пожилая россиянка, брошенная сыном на пороге консульства в Мехико

МИД: россиянка Котова, брошенная сыном без денег в Мехико, прибыла в Москву

Фото: www.globallookpress.com / Rosseforp

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Пенсионерка обездвижена из-за болей в спине и может передвигаться только на коляске. За что с ней так поступил собственный ребенок?

Семидесятитрехлетняя россиянка Валентина Котова, брошенная сыном-релокантом без денег в Мехико, была успешно возвращена в Москву. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

«Можем подтвердить, что она пересекла сегодня, в 9:00, границу России в аэропорту Домодедово», — прокомментировали в министерстве.

Отмечается, что пенсионерке в аэропорту оказал все необходимое содействие дежурный консул.

В России у Котовой не осталось родственников или жилья. Передвигаться самостоятельно она не может — женщина прикована к коляске из-за больной спины. У нее также диагностированы другие проблемы со здоровьем.

Все имущество в стране Котова продала в прошлом году. Она вместе с сыном и его женой-украинкой мигрировала в Мексику. Дальше семья планировала перебраться в США. Границу они пытались пересечь нелегально, но ничего не вышло. Однако позже молодым предоставилась возможность попасть в Штаты по программе для украинских беженцев.

Свою мать релокант с собой не забрал. Ее бросили на пороге российского консульства в Мехико без каких-либо средств. Оставили только некоторые вещи.

В Госдуме агентству сообщили, что намерены обратиться к вице-премьеру Татьяне Голиковой, чтобы помочь пенсионерке.

Ранее 5-tv.ru писал, что почти 120 тысяч сбежавших из РФ после начала СВО граждан вернулись на Родину.