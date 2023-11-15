Поддельное предложение: онлайн-продавцам готовят штрафы за товары без сертификата

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andy Dean; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Наказать хотят и тех, кто загружает поддельные документы.

Россиян собираются защитить от покупки некачественных товаров в интернет-магазинах, в том числе и на маркетплейсах. Как выяснили «Известия», в Госдуме предлагают штрафовать онлайн-продавцов за отказ предоставить сертификаты качества своих товаров.

Наказать хотят и тех, кто загружает поддельные документы. Впрочем, и сейчас продажа товаров без сертификатов в магазинах может обернуться штрафом до 300 тысяч рублей. Как ожидается, аналогичная ответственность появится и в отношении продавцов на маркетплейсах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме готовят так называемый закон о российской полке, который обяжет магазины сначала предлагать отечественные товары. Эти нормы коснутся и интернет-торговли.

В поисковой выдаче на маркетплейсах первые 50 позиций должны занимать именно наши товары — те, что изготовлены на территории страны. Причем владельцами фабрик должны быть россияне или белорусы, а бренды — принадлежать гражданам России.