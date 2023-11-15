Стали известны сроки поступления нового «Спутника Лайт» в поликлиники

Обновленный «Спутник Лайт» поступит в поликлиники в декабре

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Для этого осталось получить разрешение Минздрава.

Обновленная вакцина «Спутник Лайт» прошла клинические испытания и готова к применению. Как сообщили в Центре имени Гамалеи, препарат может поступить в поликлиники уже через месяц.

Для этого осталось получить разрешение Минздрава. Остальные варианты вакцины, например, полный «Спутник V» и его детская версия, станут доступны для прививки позже.

Они позволят вернуть под контроль заболеваемость коронавирусом. Только за минувшую неделю она выросла на четверть.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Россию возвращается коронавирус. Только за последнюю неделю количество вновь выявленных случаев заболевания выросло почти на треть.

Среди — и заболевания новым штаммом «пирола». Позабытое было слово «коронавирус» вновь зазвучало в публичном пространстве.

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