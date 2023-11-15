«Актеришка возомнил себя Наполеоном»: артист Михайлов жестко высказался о Зеленском

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Какой конец ожидает президента Украины?

В одном из недавних интервью народный артист РСФСР Александр Михайлов нелестно высказался о президенте Украины Владимире Зеленском. По мнению актера, политика ждет «хреновый конец».

Как считает Михайлов, Зеленский — это уникальное явление. «Актеришка», как называет его артист, уже давно сыграл всю свою судьбу.

В творческом пути политика были роли президента, а также мальчика, который собирается на войну, при этом от страха желающего, чтобы его отговорили. Михайлов считает, что через плохое чувство юмора, ерничество и иронию нынешний президент Украины предсказал всю свою судьбу еще в годы работы в «Квартале-95».

«В нашей актерской профессии есть такое определение: есть актеры представления, есть актеры переживания, а есть актеры глубокого погружения в образ, и они из этого образа не могут выйти — вот это то, что произошло с нашим маленьким актеришкой. И вот этот актеришка, когда возомнил себя Наполеоном, вершителем истории и судеб, решил это воплотить в жизнь. И этого все больше и больше. Но все равно ноги растут из Америки, а он просто марионетка в руках Байдена», — объясняет народный артист РСФСР.

По мнению актера, политику осталось недолго — он погубит себя либо алкоголизмом, либо наркоманией. Михайлов считает, что президента Украины ждет «хреновый конец», так как иного быть не может: однако, несмотря на это, он боится, что Зеленский успеет принести еще много бед, пока будет у власти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленскому посоветовали пойти на сделку с Россией.