«Была не пристегнута»: блогер Лещев рассказал о гибели жены в ДТП под Екатеринбургом

Блогер Лещев заявил о гибели супруги в ДТП с автобусом под Екатеринбургом

Фото, видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ / sverdlovskprok; Instagram* / Lesch111; 5-tv.ru

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Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Супруга известного блогера из Краснотурьинска Александра Лещева погибла в результате ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком на трассе в Свердловской области. Об этом он сообщил на странице в соцсети.

«Все подтвердилось. Автобус занесло, он об дерево ударился. Вика была не пристегнута, она, получается, вылетела через окно», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области сегодня, 15 ноября, по трассе «Екатеринбург — Серов» двигался автобус. В какой-то момент он начал обгонять впереди идущий грузовик, в результате чего допустил столкновение с ним.

Погибли водитель автобуса и один пассажир, а остальных находящихся в рейсовом ТС госпитализировали для обследования и оказания медпомощи. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пятеро человек погибли в аварии под Тверью, двое из жертв ДТП дети.

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