«Комплекс неполноценности»: Вячеслав Макаров о красивой жизни блогеров

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Интернет — это пространство, где люди хотят показать свою жизнь с лучшей стороны, а иногда даже и приукрасить.

Вячеслав Макаров признался в комплексе неполноценности из-за транслируемой блогерами красивой картинки. Об этом певец и телеведущий эксклюзивно рассказал автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

Интернет — это пространство, где люди хотят показать свою жизнь с лучшей стороны, и иногда даже приукрасить. А для блогеров же хвастаться на интернет-платформах — это целая жизнь. Дорогие машины, постоянные путешествия в экзотические страны, и все это преподносится под соусом продуктивности и вечной занятости. По признанию Вячеслава Макарова, постоянное лицезрение чужой красивой жизни вызывало в нем тревогу.

«Я подписан на некоторое количество блогеров, и просто подряд я посмотрел абсолютно вылизанную чистую картинку, как они счастливы, как они красиво идут, танцуют, поют, улыбаются, — все прекрасно. И в какой-то момент, когда такого контента много, то есть в нем нет никакого смысла, а только вылизанная красивая картинка, она немножко начинает уже напрягать. И я просто поймал себя на мысли, что в меня, как в обывателя, начинает закрадываться комплекс неполноценности. А вдруг у меня все плохо? А почему у меня нет такой радости в жизни, как у них на картинке?» — признался Макаров.

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Однако артист сразу отогнал тревожные мысли, осознавая, что это лишь приукрашенная видимость действительности.

«Видимо, это работает на людей, которых привлекает хорошая картинка. А когда я посмотрел ее много, у меня вызвало реакцию отторжения», — отметил певец и телеведущий.

По признанию Макарова, чтобы лишний раз не пробуждать свои негативные эмоции и не рефлексировать, он просто-напросто отписывается от таких блогеров. Или же снимает юмористические сценки, чтобы дать возможность выйти наружу своим переживаниям, разрушающим его изнутри.

Творческий путь Вячеслава Макарова начался с КВН, где он был участником команды-чемпиона Высшей лиги КВН «Сборная Камызякского края». На достигнутом артист не остановился, продолжив активно пробовать себя в других направлениях. Более трех лет он является ведущим популярного проекта «Маска», а также многих других шоу и различных премий. К тому же Вячеслав Макаров активно развивается в музыкальной среде. Треки «Посмотри мне в глаза», «Разбуди меня», «Знак Водолея» и «Твоя история» твердо закрепились на музыкальных площадках и в плейлистах его поклонников.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Вячеслав Макаров готов к эротическим съемкам.