Дарью Трепову* доставили в военный суд на первое слушание по делу о теракте

Фото, видео: Александр Щербак / ТАСС; 5-tv.ru

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Для обеспечения безопасности на место были привлечены бойцы спецназа.

Обвиняемую в совершении теракта в петербургском кафе Дарью Трепову* доставили в Первый западный окружной военный суд. Сегодня, 15 ноября, состоится первое слушание по делу. Источник 5-tv.ru предоставил кадры с места.

На полученной записи видно, как подъезжает полицейская машина — в ней находится террористка. Для обеспечения безопасности на дежурство были привлечены бойцы спецназа. Правоохранители сопроводили фигурантку в здание военного суда.

Теракт в петербургском кафе был совершен 2 апреля. Трепова прибыла в заведение, где проходил творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина), и вручила ему начиненную взрывчаткой статуэтку. В результате ее детонации военкор скончался, еще 52 человека пострадали.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трепова не прошла тест на полиграфе. Она пыталась обмануть машину — уверяла следствие, что изначально и до последнего момента не знала о взрывчатке в статуэтке.

* — внесена в список террористов и экстремистов в РФ