МО: военнопленный ВСУ после пяти лет за дезертирство был снова мобилизован

Фото: www.globallookpress.com / Edgar GutiÃ©rrez

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Мужчину мобилизовали даже без медкомиссии.

Украинский военнопленный Павел Митрович был дважды отправлен на фронт, хотя его уже мобилизовали и дали срок за дезертирство. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Митровича мобилизовали в марте в Киеве без медкомиссии в 120-й батальон в группу эвакуации, но вскоре он покинул часть. Спустя три месяца следователи связались с ним и сообщили о возбуждении уголовного дела. Парень отрицать ничего не устал. Суд на Украине приговорил его к отбыванию пятилетнего срока, из которых два года «условки». Пообещали даже «скостить» его, если Митрович ничего не совершит противозаконного в течение этих лет.

«Меня направили дальше служить. То есть, я не мог не служить. Статья не освобождала от дальнейшего прохождения службы. Я вынужден был идти дальше служить», — сказал он.

Причем отправили Митровича служить в тот же батальон, он находится в Донецкой области. Отношение боевиков к нему было прохладным.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что два грузинских наемника ВСУ сдались в плен войскам РФ.