Норвежский чемпион Бьорндален пожелал биатлонистам РФ вернуться на соревнования

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Международный союз спортсменов ранее оставил в силе отстранение российских и белорусских участников.

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален выразил надежду на то, что его коллегам из РФ и Белоруссии удастся вернуться к участию в международных соревнованиях после окончания конфликта на Украине.

«Надеюсь, что военный конфликт закончится как можно скорее, что все снова нормализуется, и у россиян с белорусами будет возможность соревноваться», — приводит его слова VG.

Однако сейчас российским и белорусским спортсменам приходится иметь дело с решением Международного союза биатлонистов (IBU), добавил норвежец. Бьорндален отметил, что за отстранением биатлонистов из России и Белоруссии стоит множество людей, и снять ограничения, скорее всего, будет невозможно, пока специальная военная операция (СВО) не завершится.

«IBU с самого начала был предельно ясен», — резюмировал он.

Бьорндален также рассказал, что сейчас проживает на родине своей жены олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой — в Белоруссии. Недавно у них родилась вторая дочка. Пока семья остается в стране.

Бьорндален является самым титулованным биатлонистом в истории. К своим 49 годам он восемь раз забирал золото на Олимпийских играх, 20 раз становился чемпионом мира. Его 37-летняя супруга же является четырехкратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира.

IBU ранее продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Международный олимпийский комитет (МОК) в марте обратился к международным федерациям с рекомендацией допускать к соревнованиям россиян в нейтральном статусе, если они не поддерживают СВО.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, Путин раскритиковал МОК за приглашение на соревнования за политические жесты.