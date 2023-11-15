Обшарпанная, но с видом на Кремль: сколько стоит новая квартира Билана

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Читайте нас в: Дзен Новости

Новые апартаменты нуждаются в капитальном ремонте, который может оказаться еще дороже, чем они сами.

Дима Билан приобрел квартиру в старом центре Москвы: четырехкомнатные апартаменты площадью почти 200 квадратных метров на Поварской улице станут новым домом артиста. Как пишет 7Дней.ru, покупка обошлась звезде почти в 100 миллионов рублей.

Однако квартира оказалась совсем не готова к тому, чтобы в нее кто-то заселялся. Пока она находится в плачевном состоянии: обшарпанные стены, дырявый паркет, старые деревянные двери. Даже мебели никакой нет. Но с этим вопросом Билан пообещал разобраться в ближайшее время, так как после капитального ремонта мечтает оборудовать в этом доме звукозаписывающую студию.

Такая квартира отлично подошла бы для большой семьи, однако артист по-прежнему одинок и посвящает всего себя работе. В 2019 году Дима Билан впервые рассказал о попытках стать отцом: от него забеременела двойней женщина, которую он считал идеально подходящей на роль матери, но на третьем месяце случился выкидыш. По словам артиста, он тяжело переживал утрату и даже расстался с возлюбленной.

Звезда часто рассказывает о том, что родственники непрерывно спрашивают про внуков. Впрочем, в настоящее время в жизни он «просто хочет общаться с людьми». Однако 41-летний музыкант уже сомневается, что он сможет создать большую семью, о которой мечтал. Поэтому надеется хотя бы на двоих детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Билан восемь лет тщательно скрывал крестного сына.