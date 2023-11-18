🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: это один из мощнейших дней месяца.
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 18 ноября, рекомендуется планирование и начало длительной, упорной работы, соблюдение трудовой дисциплины. Если вы можете что-то сделать существенное в своей жизни, то проверить свои возможности и заложить фундамент следует именно сегодня.
♈ Овны
Проблема этого дня — негативные люди. Они не только заразят вас своим настроением, но и могут повлиять на ваши планы. Так что держитесь подальше от тех, кто не может удержать себя в руках. Не стоит в этот день чем-то жертвовать — это никто не оценит. Лучше живите для себя и наслаждайтесь. Поверьте, у вас получится включить осознанность и кайфовать от каждой секунды.
Космический совет: отдохните.
♉ Тельцы
Не время лениться — сегодня вы пишите свое будущее. Так что полезно заняться делами, которые обязательно принесут вам успех и деньги. Но не стоит хвататься за все и разом — делайте это постепенно. В семейных отношениях будет туго: вы совершенно не понимаете родных, а они, в свою очередь, не могут согласиться с вашим мнением. Попытайтесь найти точки соприкосновения, чтобы избежать серьезного конфликта.
Космический совет: завершите старые дела.
♊ Близнецы
На работе стоит быть решительнее и докапываться до сути, но только не давите на собеседников, иначе эффект будет полностью противоположным. Начните что-то новое — это принесет удачу. После работы самое время заняться домом — сделать его уютнее с помощью перестановки мебели или косметического ремонта. Это обязательно поднимет вам настроение и вдохновит на будущие победы.
Космический совет: пообщайтесь с друзьями.
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♋ Раки
Звезды обещают вам маленькие сюрпризы. Главное — разглядеть их за чередой непростых моментов. Вообще сегодня вам все по плечу, поэтому не бойтесь браться за что-то очень серьезное. Некоторые ситуации в этот день будут вас расстраивать, но стоит держать себя в руках и верить в лучшее. Не стоит в этот день просить кого-то о помощи — скорее всего, вам окажут медвежью услугу.
Космический совет: беритесь за новые дела.
♌ Львы
Беритесь за что-то новенькое и экспериментируйте больше — так вам точно повезет. Главное — не отчаиваться, если что-то идет не так, и настраиваться на позитив. Но не стоит ждать от себя чего-то сверхъестественного, ваши возможности могут быть ограничены. Также не стоит браться за несколько дел сразу — лучше сконцентрируйтесь на чем-то одном, так у вас больше шансов на успех.
Космический совет: попросите помощи у близких.
♍ Девы
Эмоции вытесняют логику и рационализм. Поэтому имеет смысл не браться за что-то серьезное и конкретное — можете не «вывезти». А вот общаться сегодня очень даже полезно — кто-то из собеседников может предложить вам интересный проект. Не отказывайтесь — он принесет вам деньги. Полезно подумать о здоровье — пейте больше воды и ложитесь спать пораньше.
Космический совет: не переживайте по пустякам.
♎ Весы
Не вешайте нос, если сегодня что-то не получается. Лучше ищите иные варианты и попытайтесь выбраться из тех рамок, что ставит Вселенная — она сейчас явно не в духе. А у вас, наоборот, будет много энергии и хорошего настроения. Обязательно поддерживайте его, не прислушивайтесь к негативным новостям и людям. Вообще, в этот день в ваших силах прыгнуть выше головы и ухватить удачу. Воспользуйтесь этим.
Космический совет: встретьтесь с родными.
♏ Скорпионы
Неприятности будут ходить за вами по пятам. Но не стоит расстраиваться — вы сможете не только справиться с ними, но и ухватить за хвост дачу. Так что настраивайтесь бороться за свое счастье, карьеру и любовь. Новые знакомства принесут вам только проблемы, поэтому реже давайте кому-то номер телефона и не заводите разговоры с незнакомцами. Лучше обсудить важные вопросы с близкими — они дадут хорошие советы.
Космический совет: не бойтесь экстрима.
♐ Стрельцы
Родственники и друзья в этот день будут оберегать вас от ошибок — они поделятся своим опытом и посоветуют рабочие лайфхаки. Не стоит сейчас ждать помощи от звезд — берите все в свои руки и действуйте.
Космический совет: не отказывайтесь от новых чувств.
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♑ Козероги
Разговоры сделают этот день. Обычные диалоги помогут напитаться позитивной энергией и продумать дальнейшие шаги. Проблемы сегодня будут вылезать и тут, и там. Но вы сможете со всем справиться и даже выиграете от неожиданных ситуаций. Сегодня стоит следить за своими мыслями — возможно, на ум придут обалденные идеи, которые в будущем смогут стать полноценными проектами.
Космический совет: сходите на необычное мероприятие.
♒ Водолеи
Ваше отношение ко многим вещам сегодня изменится. Старайтесь пока не браться за что-то важное и серьезное, иначе под таким настроением вы можете наделать немало ошибок. Также не все спокойно и на личном фронте — ссоры и скандалы берутся из ниоткуда и портят гармонию. Чаще слушайте партнера и идите на компромисс. Кроме того, звезды советуют реже заглядывать в кошелек — можно потратить слишком много денег.
Космический совет: мыслите позитивно.
♊ Рыбы
Мозговой штурм, как и зацикливание на идеях, не принесут результата. Но в то же время полезно общаться с новыми людьми — они могут стать вашими хорошими друзьями в будущем. В этот день стоит смотреть на все вещи и ситуации рационально, отбрасывая чувства и эмоции. Также звезды советуют копить деньги, а не тратить их — так вы сможете осуществить маленькие желания.
Космический совет: займитесь йогой.
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