Александр Михайлов рассказал, что сталкивался с нацизмом на Украине с 80-х годов

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Давний друг легенды российского кинематографа открестился от него из-за своих нацистских идей.

Заслуженный артист РСФСР Алексанр Михайлов в недавнем интервью на платформе YouTube рассказал о возмутительных случаях русофобии, которые происходили с ним, когда он общался с украинцами. По словам актера, он сталкивался с проявлениями украинского нацизма задолго до событий Евромайдана.

В далеком 1987 году, во время съемок фильма «Отряд специального назначения», Михайлов, исполнявший роль легендарного советского разведчика Николая Кузнецова, вместе со съемочной группой прибыл в украинский город Ровно. По сюжету разведчик находился под прикрытием в немецком тылу в образе нациста Пауля Зиберта. В один из съемочных дней к актеру, одетому в форму немецкого военного, подошли случайные прохожие, и с криками «Зиг хайль!» начали рассматривать его шевроны, уверяя, что у их дедов была такая же форма. Стоит отметить, что город Ровно во времена Великой Отечественной войны находился под контролем нацистов, являясь столицей оккупационного Рейхскомиссариата Украины.

Через некоторое время съемочная группа решила пообедать в местном кафе, где к ним подошел подвыпивший украинец, и краснея от злости сказал:

«Слушайте, москали, завязывайте с этой русской речью — ухо режет»

По словам Михайлова, таких случаев за время съемок было множество.

Еще один случай произошел во время фестиваля «Вместе», который ежегодно проходил в Ялте. В какой-то момент, участники фестиваля из Украины отказались контактировать с участниками из России, демонстративно отворачиваясь спинами, при попытке хотя бы заговорить с ними. Такую неблагодарность они проявляли на фестивале, проводимом за российский счет.

Один из самых неприятных случаев русофобии из жизни Александра Михайлова связан с его бывшим другом актером Иваном Гаврилюком. Они познакомились на съемках фильма «Это сильнее меня» еще в 1973 году. Спустя долгие годы дружбы, во время одного из телефонных разговоров, Гаврилюк сказал Михайлову:

«Ну ладно, это ваши проблемы, москали», — после чего бросил трубку.

Как позже узнал Александр, его друг уже многие годы был сторонником украинских националистов.

«Колоссальная промывка мозгов, она была еще со времен Бандеры. Гениально сказал Бисмарк в свое время: „Россию победить нельзя“», — высказал свое мнение актер.

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