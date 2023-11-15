«Перепутали дорогу»: два грузинских наемника ВСУ сдались в плен войскам РФ

Два наемника из иностранного легиона ВСУ сложили оружие под Кременной в ЛНР

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Сопротивлялись ли они российским бойцам?

Военные группировки войск «Центр» взяли в плен двух грузинских наемников-снайперов из иностранного легиона Вооруженных сил Украины под Кременной в ЛНР. Об этом сообщил один из российских военнослужащих в беседе с РИА Новости.

Причем боевики были рядом с российскими позициями. Как рассказал один из сложивших оружие наемников, он вместе с сослуживцем шел ночью менять снайперов из Бразилии.

«Перепутали дорогу в лесу и оказались на позиции Российской Федерации», — сказал наемник из второго «Интернационального легиона обороны Украины» Георгий Чубетидзе.

В результате он сдался российским бойцам и не оказывал при этом сопротивление.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал о ликвидации наемников «Избранной роты» из США и Австралии под Авдеевкой.