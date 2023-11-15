Потеряла зрение, но все равно стала актрисой: жизнь Натальи Крачковской

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Прославившись своими ролями в комедиях, она оставила после себя больше 150 киноработ.

Наталья Крачковская родилась 24 ноября 1938 года в Москве в семье актрисы Марии Фониной, которая меньше всего хотела, чтобы дочь пошла по ее стопам, поэтому после окончания школы девушка подала документы в историко-архивный институт и одновременно во ВГИК.

Мечта стать актрисой у Наташи Белогорцевой (девичья фамилия Крачковской) появилась еще в юности. Однако прекрасно понимая, что ее внешность далека от киностандартов, девушка держала эту мечту при себе. Но как только родительница уехала на гастроли с театром, Наталья отправилась сдавать экзамены во ВГИК. В тот год курс набирал Владимир Белокуров.

Драматический монолог Варвары из «Грозы» в исполнении Белогорцевой совсем не впечатлил мастера, и когда он уже собирался распрощаться с полненькой абитуриенткой, Наталье удалось удивить приемную комиссию монологом Иванушки-дурочка из сказки «Конек-горбунок» и ее зачислили на актерский курс.

Наталья Крачковская. Фото: Микляев Сергей / ТАСС

Правда завершить образование будущая артистка комедийного жанра так и не смогла. Через четыре месяца после начала учебы девушка попала в страшное ДТП и с тяжелой травмой головы оказалась в больнице, где, придя в себя, обнаружила, что перестала видеть.

««Победа» машина мощная тогда была, она сбила меня прямо у поворота в институт. Сотрясение, конечно, было ужасное. Когда в палату зашел профессор, я его не увидела, — позже рассказывала Наталья об аварии.

Не увидела Наталья и виновника ДТП, который исправно навещал ее в больнице и всякий раз приносил печенье «курабье».

Выписавшись из клиники, Наталья узнала, что ее исключили из института, но мечту стать актрисой не оставила. Она регулярно ходила на «Мосфильм» и снималась в массовке, несмотря на то, что при ярком свете, по рекомендации врачей, ей необходимо было носить солнцезащитные очках.

А потом в 1962 году время съемок в картине «Половодье» в подмосковной Тарусе Наталья познакомилась с Владимиром Крачковским, которому было суждено стать ее первым и единственным мужем. Тогда вся съемочная группа с интересом наблюдала, как 39-летний звукорежиссер ухаживает за молоденькой актрисой. Вместо традиционных цветов Владимир каждое утро приносил Наталье стакан сметаны, свежую булку и творог.

Там же в Тарусе они расписались. Через год у супругов родился сын Василий, а спустя восемь лет к актрисе наконец-то пришли долгожданные слава и успех. Роль мадам Грицацуевой в картине Леонида Гайдая «12 стульев» сделала ее звездой.

Наталья Крачковская. Фото: Кадр из к/ф «12 стульев», реж. Леонид Гайдай, 1971 г.

И, если перед премьерным показом фильма журналисты осаждали исполнителей главных ролей Арчила Гомиашвили и Сергея Филиппова, то после просмотра картины представители прессы буквально атаковали Наталью Крачковскую.

«Я такого количества поклонников и поклонниц не видела никогда и не у кого. Ей дарили из голубой норки палантины и бриллианты, женщины — директора ювелирных магазинов просто задаривали ее украшениями», — вспоминала Наталья Селезнева.

И это неудивительно, ведь Крачковская, не стесняясь своих пышных форм, многим из них подарила веру в себя. А Наталья, в свою очередь, эту веру обрела благодаря одной встрече, произошедшей задолго до съемок в «12 стульях».

«Я познакомилась с Любовью Орловой. Она пригласила меня в свою гримерную и сказала: «Наташенька, вам наверное очень хочется похудеть. Не надо. Оставайтесь такой, какая вы есть», — рассказывала Крачковская.

Следующая роль Крачковской в картине Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» лишь укрепила успех, и Наталья стала популярной и востребованной актрисой.

Наталья Крачковская прожила долгую жизнь, притом 25 лет она провела рядом со своим любимым мужем Владимиром, который обожал жену и делал все для того, чтобы она была счастлива. Он безгранично доверял Наталье, и поэтому когда она после киношной гулянки возвращалась под утро домой, никогда не устраивал скандалов и сцен ревности.

А когда актрисе исполнилось 50 лет, в ее спокойную и размеренную семейную жизнь пришла беда. В тот жаркий летний день 12 июля 1988 года актриса спокойно проводила мужа на киностудию, а сама пошла на репетицию. По дороге Владимиру стало плохо сердцем и прохожие вызвали ему скорую помощь. Супруг Крачковской скончался в возрасте 65 лет, так и не доехав до больницы.

Долгое время Наталья не могла смириться со смертью мужа и всякий раз, возвращаясь домой, по привычке звонила дверь, ожидая, что ей откроет любимый Володя.

В лихие 90-е, когда практически умерло отечественное кино, Наталя Крачковская, в отличие от большинства своих коллег, не осталась без работы. Она продолжала сниматься, несмотря на то, что часто это были третьесортные фильмы, не приносившие ей профессионального удовлетворения, а потом нашла выход — ушла в театр.

Вместе с труппой Наталья объездила множество стран и городов, однако наибольшей популярностью актриса пользовалась в Китае. Китайцы были в восторге от пышнотелой и пухлогубой актрисы и относились к ней как к божеству.

С возрастом Наталья Крачковская все больше и больше набирала вес, и это не могло не сказаться на ее здоровье. В 2016 году после двух инсультов и сердечных приступов, у артистки случился инфаркт, и она оказалась в больнице. Наталья Крачковская до последнего надеялась, что сумеет восстановиться, но сердце актрисы не выдержало, и она умерла 3 марта 2016 года в возрасте 77 лет.

Сын актрисы Василий Крачковский пошел по стопам отца и стал звукорежиссером.

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