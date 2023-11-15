Артиллеристы ВС РФ выбили ВСУ из опорного пункта на краснолиманском направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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За сутки противник потерял более 200 человек.

Пехота Вооруженных сил Украины (ВСУ) была выбита из замаскированного опорного пункта на краснолиманском направлении расчетом гаубицы Д-30. Об этом сообщили в Минобороны.

Сообщается, что артиллеристы получили актуальные разведданные от мотострелкового полка ЦВО. Бойцы ВС РФ выдвинулись на позиции и точным огнем обратили противников в бегство.

«Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 Центрального военного округа провели огневой налет на опорный пункт ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, уничтожив опорный пункт ВСУ», — сообщил командир гаубичного взвода с позывным «Псих».

В ведомстве подчеркнули, что корректировка огня шла при помощи малогабаритных беспилотников. Точное количество раненых и ликвидированных националистов не уточняется. Всего за сутки на краснолиманском направлении ВСУ потеряли около 210 солдат, а также несколько образцов западной техники.

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