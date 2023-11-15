Конец войне в секторе Газа? Израиль и Палестина могут договориться

Фото: Reuters / EVELYN HOCKSTEIN

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Стороны уже не столь радикальны в своих заявлениях.

Ожесточенные бои между Израилем и Палестиной подходят к концу. За острой фазой конфликта последует деэскалация, первые результаты которой получится увидеть уже в декабре. Таким заявлением в беседе с изданием URA.RU поделился Сергей Ознобищев — заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО РАН.

По его словам, стороны начинают быть гораздо осторожнее в своих действиях и высказываниях. К примеру, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже сообщает о необходимости лишь вернуть пленных, а не уничтожить ХАМАС, как-то было ранее.

«Другая сторона тоже должна пойти навстречу. Компромисс наметился, но на каком рубеже он остановится, пока неизвестно. В течение примерно месяца мы увидим пока не урегулирование, но приостановку», — уверен эксперт.

Несмотря на постепенное разрешение текущего кризиса урегулировать главный спор пока не получается. Страны не могут договориться насчет территорий. Этот вопрос будет актуален еще какое-то время.

Также эксперт добавил, что Израиль теряет поддержку мирового сообщества. Сейчас страна должна прийти к какому-то рубежу и выдать это за свою победу. А вот Палестина так и не дождалась решительной помощи со стороны своих партнеров.

Утром 7 октября Израиль подвергся атаке из сектора Газа. Кроме того, десятки бойцов палестинского исламистского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. ЦАХАЛ начал в ответ операцию «Железные мечи».

Обострение конфликта на Ближнем Востоке прокомментировал глава РФ Владимир Путин. Он указал на попытку США подменить решение фундаментальных проблем Палестины материальными подачками. Урегулировать этот кризис будет возможно лишь после решения политических вопросов, в частности создания Палестинского государства. По словам российского лидера, позиция Москвы основана на решении совета ООН 1948 года, предусматривавшего создание двух независимых суверенных государств — Израиля и Палестины. Однако на деле часть земель, которую палестинцы считали своей исконно, занял Израиль в разное время и различными способами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦАХАЛ начал штурм медцентра «Аш-Шифа» в Секторе Газа.