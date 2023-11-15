На аукционе продадут самую узнаваемую вещь Жириновского
Пиджак лидера ЛДПР Жириновского выставлен на аукцион
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
Сколько просят за ценный лот?
Пиджак Владимира Жириновского планируют продать на аукционе. Об этом сообщает издание dni.ru со ссылкой на Российский аукционный дом.
Ставки стартуют с 200 тысяч рублей. Однако журналисты уверены, что за предмета гардероба удастся выручить гораздо больше.
Известна и история пиджака. Политик подарил его жителю Подмосковья в эфире телеканала собственной партии. Мужчина получил не только одежду, но и письмо на фирменном бланке. Бумага также прилагается к лоту.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Леонид Слуцкий, председатель партии ЛДПР, передал российским бойцам десять беспилотников под названием «Жириновский». БПЛА будут использовать в зоне спецоперации (СВО).
Слуцкий добавил, что дроны оказались крайне востребованы. Сейчас их производством занимаются волонтеры из Владимира. Политик выразил надежду, что в скором времени получится объединить различные предприятия, производящие БПЛА.