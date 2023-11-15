Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Зрителей масштабного концерта насладились действительно впечатляющим зрелищем.

В Кремлевском дворце с размахом отметили важную для Забайкальского края дату — 370 лет в составе России. Гостей концерта познакомили с основными вехами многовековой истории региона. А певцы, танцоры и художники показали, чем богато Забайкалье. Все это увидела и корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Динозавры и первобытные народы, битвы кочевников и покорители Сибири, шаманы и мастера народных промыслов. За два часа на сцене Кремлевского дворца прошла вся многовековая история Забайкалья. Лучшие певцы и танцоры, ремесленники и художники приехали в Москву показать, чем богат их родной край.

«Я даже не помню чтобы столько людей собралось, тем более в Кремле! На такое большое мероприятие. Даже концерт — триста музыкантов приехало, представляете!» — делится эмоциями скульптор, заслуженный художник РФ Даши Намдаков.

Скульптор Даши Намдаков — один из тех, кто приехал в столицу России рассказать об истории своей малой родины и достижениях земляков. Юрты с полным убранством, национальные костюмы и самобытные музыкальные инструменты. Чтобы познакомить гостей с многонациональной культурой Забайкалья, привезли с собой самые яркие артефакты. Не забыли и про угощение.

«Позы — это такое очень вкусное блюдо с мясом и тестом. В разных странах и этносах это есть. Но вкуснее бузов, которые я ел в Забайкальском крае — ничто не сравнится», — рассказал народный артист РФ Дмитрий Харатьян.

Примерить национальные головные уборы, сыграть в народные игры или своими руками изготовить традиционный Забайкальский талисман — в государственном кремлевском дворце каждый мог в буквальном смысле прикоснуться к традициям.

«Нас очень сильно вдохновляет национальное горловое пение. Которое является единственным в мире местом, где это есть, и люди это умеют делать. Нам это не понятно, как это получается, но впечатление потрясающее», — отметил солист ансамбля «Самоцветы» Георгий Власенко.

Ансамбль «Самоцветы» и другие артисты поздравили жителей Забайкалья с праздником — 370 лет в составе России. Ольга Кормухина призналась, влюбилась в этот край сразу же, когда впервые приехала на гастроли.

«День города. Очень хорошие были отклики, замечательные отклики были. И люди захотели повторить — мне кажется, это самая высокая оценка работы артиста», — вспоминает заслуженная артистка России Ольга Кормухина.

15 ноября эстафету празднования в Москве примет ВДНХ. На выставке «Россия» этот день будет посвящен Забайкальскому краю.