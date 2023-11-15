В России начали блокировать авто, ввезенные по параллельному импорту: чем это грозит?

Ввезенные по параллельному импорту авто могут заблокировать при диагностике

Фото, видео: 5-tv.ru

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Случается это, к счастью, крайне редко и способ решения проблемы есть.

Владельцы автомобилей, которые ввезли в Россию по параллельному импорту, начали сталкиваться со случаями блокировки.

Они происходят при подключении к несертифицированному диагностическому оборудованию. Об этом «Известиям» рассказали источники в крупных дилерских центрах.

Проблема коснулась, в частности, таких европейских марок, как BMW, Mercedes и Renault.

Чаще всего к блокировке машины приводит обслуживание не в крупных сетях, а в небольших техсервисах с сомнительной репутацией, у которых нет сертифицированного оборудования. Машина воспринимает вмешательство как попытку угона. В итоге приходится «обнулять» прошивку автомобиля и заново задавать все параметры с помощью альтернативного софта.

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