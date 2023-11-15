Точно в цель: истребители Су-34 методично уничтожают позиции ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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Экипажи бомбардировщиков ежедневно совершают по несколько боевых вылетов, ликвидируя десятки целей.

Наши летчики продолжают громить позиции противника на разных участках фронта. Экипажи бомбардировщиков Су-34 ежедневно совершают по несколько боевых вылетов, уничтожая десятки целей — корреспондент «Известий» Ксения Солдатова выяснила, как им это удается.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что американскую Bradley ликвидировали в зоне СВО.