Ожидаются переговоры: в Сан-Франциско прилетел Си Цзиньпин

Фото, видео: www.globallookpress.com / Li Rui; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Перекрытые дороги, красные флаги и полная безопасность — так сегодня выглядит Сан-Франциско.

Перекрытые дороги, красные флаги и полная безопасность. Так сегодня выглядит Сан-Франциско, в который прилетел Си Цзиньпин для участия в саммите АТЭС и переговоров с президентом Джо Байденом — это основной пункт программы визита китайского лидера.

Накануне американский город буквально вылизали — убрали с улиц многочисленных наркоманов и бездомных. Как шутят местные жители, чтобы гости не увидел ничего лишнего. Тему продолжит корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

Из-за саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в США встало авиасообщение. На небе ни облачка, а наш рейс из Лас-Вегаса в Сан-Франциско переносят из-за погодных условий. Всего задерживают 50 самолетов. 12 бортов и вовсе отменили. А воздушная гавань Сан-Франциско была закрыта больше трех часов ради безопасности одного из самых важных гостей саммита.

Си Цзиньпин прилетает в США впервые за шесть лет. Встречают лидера Китая с куда большим размахом, чем самого президента США. Председателя КНР приветствует министр финансов США Джанет Йеллен и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом с супругой. Кроме того –многочисленные сотрудники службы протокола.

Не только чиновники хотят увидеть Си Цзиньпина. Люди выходят на улицы Сан-Франциско. Полиция молниеносно разделяет всех митингующих — и сторонников, и противников китайского правительства. У отеля, где должен остановиться лидер Китая, десятки патрулей — они никому не дают задержаться у входа.

Разница во времени между Сан-Франциско и Пекином — 16 часов. Вероятно, еще и поэтому на сегодня официальных мероприятий не запланировано. Хотя город уже ждет высоких гостей. За несколько дней до встречи на улицах криминального Сан-Франциско навели порядок. Сейчас горожане играют в пинг-понг, гуляют, не опасаясь, нападений и грабежей.

И с чего бы радоваться патрулям? Ведь на улицах спокойно, а мостовые, да и вообще все тротуары выметены и вымыты!

Это лишь декорации на время саммита, утверждают местные. За неделю до него, CBS показали карту дорожного движения на время АТЭС.

Заборы и КПП возвели вокруг центра Москонэ. И на маршруте к нему американские чиновники стараются учесть каждую деталь. С какого ракурса будут снимать камеры и что лидер КНР увидит из окна машины, проезжая по городу. А не должен увидеть Си Цзиньпин тех, кем Сан-Франциско так печально известен. Центр города кишит бездомными. Чьи палатки преграждают путь пешеходам. Их переносят в другие районы. Куда нога любого именитого гостя точно не ступит.

Это первые переговоры США и Китая за последний год. Американские СМИ предстоящую встречу считают «окном возможностей». СМИ пишет про восстановление военных связей между странами. Они надеются, что лидеры США и Китая «найдут правильный путь для улучшения китайско-американских отношений».

Тем временем, по заявлениям китайских СМИ, хотят обсудить отношения США с Тайванем, а также вопросы торговли.

На встречу лидеров двух стран в Сан-Франциско протокол заложил около четырех часов. По ее итогу не планируется совместного заявления и даже не будет ужина. Компании Байдена Си Цзиньпин предпочел топовых американских бизнесменов. Входной билет на этот ужин обошелся каждому в две тысячи долларов за блюдо.