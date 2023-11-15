Выглядит знакомо. Израиль уничтожает памятники в Палестине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Israel Defense Forces; 5-tv.ru

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Кроме боевиков ХАМАС целью израильской армии стали достояния культурного наследия.

Израильские военные начали избавляться от культурного наследия на Западном берегу реки Иордан. Бульдозером снесли памятник бывшему палестинскому лидеру — Ясиру Арафату. Монумент стоял в лагере беженцев «Тулькарм».

Также израильтяне убрали стелы с изображением экс-главы Организации освобождения Палестины.

В это же время появилось видео, которое показывает масштаб разрушений, нанесенной Израилем в секторе Газа. Единственный роскошный пятизвездочный отель превратился в полуразрушенное здание, непригодное для жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия Израиля начала штурм медицинского комплекса в секторе Газа.