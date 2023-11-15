«Ничего сложного»: телеведущая Аврора поделилась секретом вечной молодости

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Знаменитость выглядит так, будто не постарела ни на год.

Телеведущая Аврора в этом году отпраздновала свое 50-летие. Но тем не менее, несмотря на возраст, сохранила юность, фигуру и шикарную внешность. Журналист портала «Страсти» на одной из модных вечеринок попросил знаменитость раскрыть секрет молодости.

«На самом деле, ничего сложного. Просто регулярно и постоянно занимаешься своей внешностью. Не радикально, а понемногу, по чуть-чуть. Если вы меня спросите, что делать, много чего», — сказала она.

Кроме деталей сохранения молодости Аврора решила сохранить в тайне и планы на 2024 год, лишь уточнив, что творческих идей у нее «очень много».

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