Больше недели: сколько дней россияне будут отдыхать в новогодние выходные

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Впереди россиян ждет длинный отдых от рабочих обязанностей.

Новогодние выходные в 2024 году составят десять дней. Официально праздничные дни — числа с 1 по 8 января включительно, но 30 и 31 декабря выпадают на выходные дни — субботу и воскресенье.

Рождество в 2024 году тоже выпадает на выходные, поэтому праздничные дни перенесут на другие числа. Выходной 6 января переносится на пятницу 10 мая 2024-го, сразу после Дня Победы, а выходной 7 января — на 31 декабря 2024-го, что увеличит праздничные дни уже в следующем году.

Расписание школьных каникул будет составляться на уровне образовательных учреждений. Общие зимние каникулы предусмотрены на первую неделю января, а зимние каникулы — на период с 19 по 25 февраля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как и где провести новогодние каникулы в России в 2024 году.