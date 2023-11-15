«Хоккейные папы» сыграли против «Хоккейных блогеров» на «ЦСКА Арене»

Фото, видео: 5-tv.ru

Матч на котором сыграли медийные личности получился по-спортивному жарким.

Герои фильма «Хоккейные папы» сыграли против команды «Хоккейных блогеров». Матч завершился вничью вечером 14 ноября на «ЦСКА Арене» в Москве. Журналисты «Известий» посмотрели поединок, пообщались со зрителями и игроками.

В ходе матча актеры составили серьезную конкуренцию соперникам. Поединок завершился со счетом 8:8.

В составе «Хоккейных пап» на лед вышли: Алексей Бардуков, Алексей Кравченко, Андрей Феськов, Сергей Перегудов, Федор Федотов и другие артисты.

За блогеров играли Никита Златоуст, Ярослав Кузьмичев, Александр Пташенчук, Алексей Тропаревский, Никита Нагорный, Дмитрий Гордей, Субо, Дима Козлов, Виталий Андреев, Марк Можальский, Егор Борчик, Миша Корабельщиков, Антон Королев, а также Тимур Абульев.

«С каждым съемочным днем, с каждым прокатом я чувствовал уверенность, что приобретаю какие-то новые навыки. Хотелось бы побольше. Тогда я бы мог больше показать на льду сегодня», — признался исполнитель одной из главных ролей в фильме «Хоккейные папы» Алексей Бардуков. Ранее он рассказал, что в похожей игре неожиданно для себя и для окружающих исполнил буллит.

Перед организаторами матча стояло множество задач. Но основной, как и у режиссеров фильма, являлась популяризация хоккея в нашей стране.

«На лед сегодня вышли самые настоящие любители хоккея. Это и взрослые, и дети. Это актеры, это замечательные, известные блогеры. И сегодня нам хочется сказать самое главное: хоккей — для всех», — подчеркнула генеральный продюсер фильма «Хоккейные папы» Екатерина Михайлова.

Фильм «Хоккейные папы» расскажет о воле к победе и смелости — о качествах, которые готовы проявить отцы, чтобы защитить интересы своих детей. С помощью настоящей мужской игры они решают спасти от сноса единственный ледовый дворец в провинциальном городке. Удастся ли победить неподготовленным спортсменам? На большие экраны фильм выйдет 24 ноября.