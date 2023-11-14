«Теперь женское дело»: украинки вышли на тяжелую работу вместо мужчин

Фото: www.globallookpress.com / Michael Peuckert

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На Украине значительно вырос спрос на женскую рабочую силу.

Как известно, в ряды ВСУ киевский режим призывает — нередко и насильно — множество мужчин, не обращая внимания на болезни и политическую позицию. Соответственно, начинается постепенное увеличение спроса на женскую рабочую силу. О том, как украинская экономика пытается «спасти себя», сообщает издание The Economist.

По заявлению английского журнала, огромное количество женщин начали работать в сферах промышленности, строительства, энергетики и обороны. Отсутствие мужчин не отменяет необходимости в работниках, пусть эти профессии и считаются по праву не «женскими».

По словам Дмитрия Забелина, директора горнодобывающего комплекса под Терновкой, им пришлось нанять около 300 женщин, чтобы заменить ушедших сотрудников мужского пола. Несомненно, работа в шахте достаточно небезопасна — только в прошлом году наблюдались случаи перебоев с электричеством. Однако нанимать работников женского пола продолжат: иного варианта сейчас у них нет.

Стоит также отметить, что женщины занимают не только рабочие места. По словам Анны Маляр, бывшего замминистра обороны Украины, примерно пять тысяч женщин сейчас находятся на передовой.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киев не возвращает мужчин домой. Из-за этого женщины и дети вышли на улицы Украины.